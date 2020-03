Cartello-choc nel palazzo contro la dottoressa 'Covid'

Per tante persone medici e infermieri sono eroi, ma evidentemente non per tutti visto che ieri in un condominio di Pisa è comparso negli spazi comuni un cartello-choc contro una dottoressa che lavora in un reparto Covid dell’ospedale di Cisanello «invitandola» a prendere tutte le precauzioni possibili per evitare di contagiare i condomini. La notizia è stata pubblicata oggi da Il Tirreno.

Se non bastassero i turni massacranti cui la professionista della sanità è sottoposta da giorni, quando ha fatto rientro a casa ha trovato il cartello affisso, presumibilmente da qualche vicino di casa. «Cara dottoressa - ha scritto qualcuno - sappia che in questo condominio abitano una neonata di 6 mesi e una signora ultra-ottantenne, vedova. Perciò usi le massime precauzioni quando utilizza gli spazi comuni (cancelli, scale, sottoscala e corrimano».

© RIPRODUZIONE RISERVATA coronavirus