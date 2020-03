Contagiato Nobel per la Pace Ahtisaari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Martti Ahtisaari, premio Nobel ed ex presidente finlandese, ha contratto il coronavirus. Lo ha reso noto l'Ufficio del presidente finlandese in una nota. L'82enne ex presidente ha ricevuto il Premio per la Pace nel 2008 per la sua carriera in cui ha mediato accordi di pace sui conflitti in tutto il mondo tra cui l'Indonesia, il Kosovo e la Namibia. L'ex diplomatico delle Nazioni Unite è stato presidente della Finlandia dal 1994 al 2000. Sabato scorso anche la moglie di 83 anni di Ahtisaari, Eeva, è risultata positiva al Covid-19.