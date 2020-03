Coronavirus: Algeria, 17 i morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - TUNISI, 24 MAR - E' di 230 casi confermati e 17 decessi l'ultimo bilancio del coronavirus in Algeria. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Algeri in un comunicato della Commissione speciale per monitorare il diffondersi della malattia, precisando che la regione più toccata è quella di Blida e che il 90% dei casi sono stati "importati" dall'Europa. Tutto il Paese è di fatto in "isolamento" dopo le ultime restrittive misure decretate dal presidente Abdelmadjid Tebboune.