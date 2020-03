Coronavirus: Israele,casi saliti a 1.656

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - TEL AVIV, 24 MAR - Il numero dei casi positivi al coronavirus in Israele è salito oggi a 1.656, oltre 400 in più rispetto alla cifra divulgata ieri alla stessa ora. Lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo cui 39 malati versano in condizioni gravi, mentre 49 sono guariti e sono stati dimessi. Finora in Israele si è avuto un decesso accertato per coronavirus. Ieri, aggiunge il ministero, sono stati condotti 3.743 test. Oggi in quarantena si trovano oltre 70mila persone.