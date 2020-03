© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - PRISTINA, 24 MAR - In Kosovo nelle ultime ore sono stati accertati altri 26 casi di coronavirus, portando il totale a 61. Ne hanno dato notizia le autorità sanitarie a Pristina, come riferito dai media. In Kosovo finora si è registrata una vittima legata al Covid-19, un uomo di 82 anni.