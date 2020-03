Mattarella, italiani uniti per rinascita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - "L'eccidio delle Ardeatine ha costituito una delle pagine più dolorose della storia recente del nostro Paese. I valori del rispetto della vita e della solidarietà che ci sorreggono in questo periodo, segnato da una grave emergenza sanitaria, rafforzano il dovere di rendere omaggio a quei morti innocenti". Così Sergio Mattarella in una nota per il 76° anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, dopo il quale l'Italia unita rinacque."La stessa unità che ci è richiesta, oggi, in un momento difficile per l'intera comunità".