Piacenza, da oggi nuove restrizioni. La prossima sarà Parma? Trump vuole riaprire l'America

Un’ulteriore stretta per prevenire i contagi nella provincia di Piacenza arriva con una nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, in vigore da oggi al 3 aprile. Sospese le attività economiche, escluse quelle essenziali o quelle che garantiscano contatti limitati fra le persone. E si rafforzano misure per garantire il contenimento e il distanziamento sociale, a partire dal divieto di ogni assembramento con più di due persone.

L’ordinanza firmata da Bonaccini, prevede anche un rafforzamento dei controlli.

La sospensione delle attività economiche amplia la portata del decreto adottato ieri dal Governo. Chi resta aperto dovrà attenersi a un rigidissimo protocollo per mantenere le distanze. Chiusi studi professionali, parchi e cimiteri e rimodulato il trasporto pubblico locale. Esclusi dal divieto le attività produttive relative alla filiera alimentare, supermercati, edicole, farmacie, meccanici, idraulici.

Previste misure specifiche anche per la logistica, un settore che rappresenta una fetta molto importante dell’economia piacentina: le attività possono proseguire limitatamente alla gestione di merci la cui ricezione o spedizione è connessa ad attività o filiere riguardanti beni essenziali compresi nell’allegato 1 del Dpcm dell’11 marzo. Alla logistica si applicano ulteriori misure di distanziamento per la sicurezza dei lavoratori, come l’articolazione delle attività su più turni e lo scaglionamento dei servizi di mensa e degli orari di pausa.

Intervenuto in alcune trasmissioni televisive, Bonaccini aveva ventilato l'ipotesi che dopo Rimini e Piacenza, anche Parma potesse rientrare in nuove misure restrittive.

La situazione nel mondo

I casi confermati di coronavirus in Spagna hanno superato quota 35.000, mentre i decessi sono oltre 2.200: è quanto emerge dagli ultimi dati pubblicati dal quotidiano El Pais. In particolare, i contagi nel Paese sono ora 35.068 e i decessi 2.229. Le persone guarite sono 3.355.

Trump vuole riaprire l'America, in 15 giorni decido

«Se fosse per i medici il mondo intero sarebbe chiuso», invece Donald Trump vuole 'riaprire l'Americà. E riaprirla in tempi brevi: in 15 giorni potrebbe decidere un allentamento delle regole, anche quelle sul distanziamento sociale così da spianare la strada alla riapertura delle imprese. L'obiettivo è evitare che la cura sia peggio della malattia, dice il presidente americano riferendosi all'economia contagiata dal coronavirus.

Trump illustra la sua posizione dal palco della Briefing Room della Casa Bianca, dal punto di vista dell'assistenza di Anthony Fauci, la massima autorità negli Stati Uniti in fatto di malattie infettive. Sui social in molti si chiedono dove sia finito il 'virologo in capo' e molti collegano l'assenza alla sua intervista critica, quella durante la quale ha ammesso che in alcune occasioni viene strappato il microfono a Trump per non sentirlo parlare del coronavirus. Il presidente Usa minimizza: «Non è presente perchè non parliamo delle cose di cui è esperto». Poi chi lo incalza su cosa Fauci pensasse della riapertura dell'America, Trump dice: «Capisce il costo enorme per il nostro paese». Invece di Fauci accanto al presidente Usa c'è invece il ministro della giustizia William Barr,

La voglia di riaprire l'America del presidente si scontra con i numeri di casi in forte aumento negli Stati Uniti. I positivi sono oltre 42.000 ei morti 520, in quello che è il primo giorno in cui decedo superano le 100 unità. La maggior parte dei casi è nella città di New York, dove si concentra il 60% dei contagi di coronavirus dello stato di New York e il 35% di quelli negli Stati Uniti.



Johnson chiude Regno Unito. Germania curerà 8 pazienti italiani

«Tutti adottino linee rigorose contro il coronavirus, perché poi potremmo essere esposti a un contagio di ritorno: una risposta Ue coordinata è organizzata possibilità»: così Conte. E l'Italia non è intenzionata a utilizzare il Mes con il quadro normativo, aggiunge il premier. L'Ecofin approva la sospensione del Patto di stabilità; oggi l'Eurogruppo. Johnson rompe gli indugi e chiusi il Regno Unito, all'italiana. Boom di contagiati e vittime in Spagna. La Germania curerà 8 italiani.