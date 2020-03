Raccolta fondi suore a ospedale Camerino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 24 MAR - Una raccolta fondi a favore di medici e infermieri del Covid Hospital di Camerino è stata avviata dalle suore clarisse di Santa Chiara della città terremotata. A dirlo all'ANSA, che ha raggiunto il monastero a ridosso del centro storico, è suor Laura Cristiana che spiega come anche "dalla clausura si può essere vicini a chi oggi è in prima linea per il nostro bene". Intanto a Camerino, spiega suor Laura, "si sommano fatiche a fatiche, quelle del post sisma e quelle a cui siamo chiamati in questi giorni con l'emergenza coronavirus". "Con la trasformazione del nostro ospedale in un centro per curare i malati Covid - dice ancora la religiosa - Camerino ha due 'zone rosse', quella del centro ancora chiuso e l'area dell'ospedale e tutto questo avviene in un momento in cui si sta facendo ancora tanta fatica a riprendersi dal dopo sisma. Ma la gente di montagna è tenace e non si abbatte. Dopo un primo momento di smarrimento e rabbia adesso è pronta a dare grande sostegno al personale sanitario".