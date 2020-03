30 medici morti per il coronavirus. 17 erano medici di famiglia

Salgono a 30 i medici morti in questi giorni per Covid-19, 17 erano medici di famiglia. Lo rende noto la federazione dei medici di medicina generale (Fimmg). «Tra ieri e oggi, dei 6 medici morti ben 5 erano di base. Questo dovrebbe far riflettere le istituzioni sanitarie: gli operatori sanitari vanno protetti e nessuno può sentirsi in pace con la coscienza se continua ad esporre il personale sanitario senza protezioni», dice il segretario generale Fimmg Silvestro Scotti, rendendo noto il decesso di un altro collega.

