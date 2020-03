Conte a Ue, risposta tardiva e inutile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - "Devo riconoscere che negli ultimi giorni iniziano ad assumere concretezza le dichiarazioni di intenti delle istituzioni europee. Ma questo non basta. Bisogna proseguire con coraggio e forte determinazione per vincere la sfida del Covid-19. L'Italia ora sente l'Europa vicina. Sono grato ai nostri partner europei per tutte le iniziative di sostegno, non solo morale ma anche materiale, messe in atto in questi giorni durissimi". Lo dice il premier Giuseppe Conte in un passaggio della sua intervista a Famiglia Cristiana. "Gli Stati membri e le istituzioni europee devono adesso marciare all'unisono per coordinare gli sforzi, nella consapevolezza che le risposte tardive sarebbero inutili", sottolinea.