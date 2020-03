Convocati i benzinai,

Dopo l’appello di ieri del premier Conte perché non si chiuda, il ministro dello Sviluppo economico Patuanelli ha convocato una conference call con le associazioni categoria dei distributori di carburanti. 'La nostra è una lotta per rimanere aperti non per chiudere - è la replica della Fegica -. Non c'è nessuno sciopero, ma per un mese nessuno ci ha ascoltato'. Dopo il pressing dei rappresentanti dei lavoratori il governo vede i sindacati sulla chiusura delle attività produttive non essenziali. Si cerca l’intesa ed è atteso un nuovo elenco.

