Coronavirus: Germania, siamo all'inizio

(ANSA) - BERLINO, 25 MAR - "Siamo solo all'inizio della lotta a questa epidemia in Germania". Lo ha detto il presidente del Koch Institut Lothar Wieler che, in conferenza stampa a Berlino, ha rilevato l'aumento dei casi in Germania e non ha rilanciato i segnali di speranza di due giorni fa, quando accennò al possibile rallentamento della crescita esponenziale. L'incidenza dei morti è per ora bassa, "ma la situazione è aperta ed è da vedere come si svilupperà qui l'epidemia".