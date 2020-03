Coronavirus: oltre 10 mila casi in E-R

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 25 MAR - Salgono a 10.054 i casi di positività in Emilia-Romagna, 800 più di ieri. Le guarigioni sono 721, 163 in più dall'ultimo aggiornamento, mentre i decessi salgono a 1.077, 92 in più. I pazienti in terapia intensiva sono 294, appena 3 in più da ieri. "Il trend non è negativo, è più lento di come vorremmo, ma comincia a essere significativamente in riduzione", ha spiegato il commissario per l'emergenza in Regione, Sergio Venturi, durante la diretta Facebook, augurandosi "che acceleri".