Coronavirus: Veneto,6.582 positivi(+140)

(ANSA) - VENEZIA, 25 MAR - Crescono, ma meno del report della mattina, i dati dell'ultimo bollettino sui positivi al Coronavirus in Veneto: ci sono 140 nuovi malati, per numero totale, dall'inizio dell'epidemia, di 6.582 persone. Lo rende noto la Regione. In aumento anche i decessi (+16), per un dato complessivo di 273 vittime. I positivi al virus posti in isolamento fiduciario sono 17.159, quelli ricoverati in ospedale 1.436 (+29) mentre i pazienti in terapia intensiva sono 318 (+2). Le persone dimesse dall'ospedale sono salite a 485. Torna a segnare zero nei nuovi casi il cluster di Vo'.