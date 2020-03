Esplosioni vicino base militare Baghdad

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - BEIRUT, 26 MAR - Il boato di tre esplosioni è stato udito nella notte a nord di Baghdad, nei pressi della base militare di Taiji, già colpita più volte, con razzi, nelle ultime settimane e dove si trova parte del contingente internazionale guidato dagli Stati Uniti. Lo riferiscono media iracheni che al momento non precisano la natura delle esplosioni. Da settimane è salita la tensione tra Stati Uniti e Iran, con ripercussioni in Iraq dove i partiti e le milizie filo-iraniane chiedono a gran voce il ritiro dei circa cinque mila soldati statunitensi giunti nel 2014 nell'ambito della guerra contro l'Isis. In uno dei recenti attacchi contro le basi militari irachene dove si trovano soldati stranieri, sono stati uccisi due militari statunitensi e una soldatessa britannica.