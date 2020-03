Greta Thunberg ha reso noto di aver sofferto i sintomi del coronavirus, anzi ha aggiunto che «è estremamente probabile che l’abbia avuto». La giovane attivista svedese ha postato un messaggio sulla sua pagina Facebook.

«Circa dieci giorni fa ho cominciato a sentire alcuni sintomi. Mi sentivo stanca, ho avuto i brividi, mal di gola e la tosse. Mio padre ha avuto gli stessi sintomi, ma molto più intensi e con la febbre», ha raccontato, spiegando di essersi isolata a casa «nelle ultime due settimane da quando sono tornata dal mio viaggio in giro per l’Europa centrale». In Svezia non si può fare il test a meno che si necessitino cure urgenti, ha poi aggiunto, puntualizzando comunque di «essersi praticamente ripresa».

Greta ha rilevato che «il suo ultimo raffreddore è stato peggiore di questo e se non avessi saputo che altri avevano contratto il virus, potrei anche non aver sospettato nulla». Ed è proprio questa circostanza, ha avvertito, che rende il covid-19 «molto più pericoloso. Molti (soprattutto giovani) potrebbero non notare alcun sintomo o sintomi molto lievi, ma se avessero il virus potrebbero trasmetterlo ad altre persone, anche a rischio».