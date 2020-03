In lieve calo i nuovi contagi e i decessi in Italia

Continua a calare seppur di poco il numero di contagiari in Italia, 3491 ogg, quarto calo consecutivoi. In calo anche il numero di decessi, 683 dai 743 di ieri. Ecco i dati resi noti alle 18 dalla Protezione Civile nel corso della conferenza stampa alla quale non è presente Angelo Borrelli che ha accusato uno stato febbrile.

Contagiati Sono complessivamente 57.521 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 3.491. Martedì l’incremento era stato di 3.612. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 74.386.

Guariti Sono 9.362 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1.036 in più di ieri. Ieri l’aumento dei guariti era stato di 894.

Decessi Superati i 7mila morti in Italia a causa del coronavirus. Sono complessivamente 7.503 le vittime, con un aumento rispetto a ieri di 683. Martedì l’aumento era stato di 743.