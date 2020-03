Lombardia, calano morti e contagi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Rallenta la crescita dei contagiati da Coronavirus in Lombardia così come quella dei deceduti. Il numero dei positivi sale a 32346, ovvero 1643 più di ieri, quando i nuovi casi erano stati 1942. Il numero dei decessi giornalieri scende sotto quota 300 seppur di poco (296) per un totale di 4178 morti. E' salito a 10.026 quello delle persone non in terapia intensiva (315 in più da ieri) mentre in terapia intensiva sono ricoverati 1.236 pazienti, 42 da ieri. Lo ha spiegato l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera in diretta Facebook.