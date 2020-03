Rispoli è nuovo pg corte appello Brescia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLZANO, 25 MAR - Senza alcun rinvio per il coronavirus, Guido Rispoli ha assunto, nella data prevista, la funzione di procuratore generale della Corte d'appello di Brescia. Prima di arrivare in Lombardia il meranese è stato procuratore generale a Campobasso, in passato, aveva guidato la Procura della Repubblica a Bolzano. La breve cerimonia - con le precauzioni dovute al coronavirus, come guanti e mascherine - è avvenuta nella Camera di consiglio dell'ufficio del presidente della Corte d'appello Claudio Castelli. Rispoli è stato introdotto dall'avvocato generale Marco Martani.