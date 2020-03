Sindaco, stracci mascherine da P.civile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 25 MAR - "Sono venti giorni che aspettiamo le mascherine. Ieri la Protezione civile da Roma ha portato degli stracci. Adesso noi non li buttiamo via, ma li usiamo per togliere la polvere". Con un messaggio video messo in circolo sui social, il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino (indipendente, area centrodestra), attacca la Protezione civile sulla qualità delle mascherine anti Coronavirus che sono state consegnate in Comune e che dovrebbero essere utilizzate dai dipendenti. "Queste dovremo darle al nostro personale: ai vigili e ai Servizi sociali, per svolgere il loro lavoro - afferma il primo cittadino -. Questo è uno straccio. Se avete bisogno di stracci: venite in Comune che ve ne do qualcuno".