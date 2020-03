© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLZANO, 26 MAR - L'Austria boccia i cosiddetti Coronabond. "Respingiamo una mutualizzazione generalizzata dei debiti", ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz durante una conferenza stampa a Vienna in vista del vertice Ue. Secondo Kurz, si tratta di "un vecchio modello" che non ha funzionato neanche in passato.