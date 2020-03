Bonaccini, test sui positivi a Medicina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 26 MAR - Se la sperimentazione sui pazienti positivi di Medicina "si rivelerà efficace, la estenderemo al territorio regionale". A dirlo il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a proposito dello screening a tappeto nel comune alle porte di Bologna, dichiarato zona protetta nei giorni scorsi a causa dell'elevata diffusione del contagio. Bonaccini parla di "unità mobili per curare a casa i pazienti positivi al Covid-19, per evitare che peggiorino e che arrivino in ospedale in condizioni ormai critiche, spesso non più recuperabili". Questa, prosegue, "è la nuova strategia che l'Ausl di Bologna sperimenta da oggi a Medicina, il comune che abbiamo chiuso vista l'anomala diffusione del contagio". Si tratta "di una terapia farmacologica precoce con un'azione antivirale che eviti la progressione della malattia, somministrata a domicilio dagli operatori sanitari, per provare a giocare d'anticipo sulla possibile azione del virus: se si rivelerà efficace, la estenderemo al territorio regionale".