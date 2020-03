© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - "Il governo è favorevole ad un percorso di condivisione con le forze politiche" per le misure di rilancio del Paese. "Dobbiamo riuscire a trasformare quest'emergenza in momento di opportunità per una crescita equa e sostenibile". Lo dice il premier Giuseppe Conte nell'informativa al Senato.