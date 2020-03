Coronavirus:8 Paesi per stop sanzioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 26 MAR - Otto paesi chiedono la fine delle sanzioni al fine di fronteggiare la crisi del coronavirus in una lettera al segretario generale dell'Onu Antonio Guterres poco prima dell'inizio del G20 in videoconferenza. Russia, Cina, Siria, Iran, Corea del Nord, Venezuela, Nicaragua e Cuba chiedono alle Nazioni Unite un impegno per togliere "subito e completamente" le misure imposte da Europa e Stati Uniti. Il G20, presieduto dall'Arabia Saudita, ha l'obiettivo di organizzare una risposta coordinata alla pandemia di Covid-19 che, secondo l'Onu, "minaccia l'umanità intera".