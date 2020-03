Coronavirus: due mamme positive partoriscono a Novara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NOVARA, 27 MAR - Due bambini, una femmina e un maschio, sono nati in questi giorni all'ospedale di Novara da mamme positive al coronavirus. I parti sono avvenuti senza complicanze e in entrambi i casi mamma e bambino stanno bene. "Nelle scorse settimane abbiamo steso una procedura operativa con la quale sono stati definiti i percorsi delle donne covid positive che si ricoverano presso la nostra struttura per patologie della gravidanza o per partorire - spiega il dottor Alberto De Pedrini, attuale responsabile della Struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia dell'Aou di Novara - È stato inoltre definito il percorso del neonato e la gestione dell'allattamento. Abbiamo allestito una sala parto dedicata separata dalle altre sale parto. Tutto ciò permette di garantire un parto sicuro alle future madri e ai loro bambini oltre che alle altre donne e a tutti gli operatori sanitari, medici, ostetriche e operatori socio-sanitari''. Le due donne hanno partorito una naturalmente, mentre l'altra ha fatto ricorso al taglio cesareo, ma per patologie differenti dall'infezione da coronavirus. (ANSA).