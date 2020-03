Coronavirus, il Dl prevede anche la chiusura delle frontiere. Cina, nessun nuovo caso, in Usa mille morti

Limitazioni o divieto di ingresso e di uscita dall’Italia. E’ questa una delle modifiche previste dall’ultima versione del decreto legge - pubblicato in G.U. - sulle restrizioni per il coronavirus. Nel testo si prevedono «limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso nei territori comunali, provinciali o regionali, nonchè rispetto al territorio nazionale». Rispetto al testo approvato in Cdm compare l’accezione delle limitazioni e quindi non solo il divieto, ma la misura si estende anche ai confini nazionali.

Cina, zero casi interni e 67 importati

La Cina ha registrato 67 nuovi casi di coronavirus, tutti importati, e sei altri decessi concentrati nella provincia dell’Hubei, l’epicentro della pandemia: sono gli aggiornamenti alla fine di mercoledì forniti dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc), secondo cui i contagi di ritorno sono saliti a 541. Le infezioni totali sono aumentate fino a 81.285 e i morti a 3.287, mentre ammontano a 74.051 i pazienti che sono stati dimessi dagli ospedali, per una tasso di guarigione ancora rafforzato, fino al 91,1%.

Corea Sud, 104 nuovi casi e 57 importati

I nuovi casi registrati ieri di Covid-19 in Corea del Sud sono saliti a 104, di cui 57 importati tra i 30 rilevati negli aeroporti e i 27 segnalati dai governi locali. Il totale dei contagi è di 9.241, secondo il Korea Centers for Disease Control and Prevention, mentre i morti sono saliti a 132. Seul ha incassato apprezzamenti per la risposta alla pandemia e la rapidità dei test di massa: contro il contagio di ritorno, le autorità negheranno l’ingresso senza l'app sulla quarantena che controlla gli spostamenti.



In Usa oltre mille morti, 68.572 casi

Le vittime di coronavirus negli Stati Uniti Usa hanno superato quota mille, 1.031 per l'esattezza. Lo riferisce il sito dell’università americana Johns Hopkins. I casi positivi invece sono 68.572. . Impennata di casi positivi di coronavirus nello Stato di New York: oltre 30 mila, la metà di quelli di tutti gli Stati Uniti. I morti sono 285, di cui 192 nella Grande Mela. Anche la capitale degli Stati Uniti, Washington Dc, blocca da stanotte tutte le attività non essenziali per rallentare la diffusione della pandemia di coronavirus. Le restrizioni entrano in vigore alle 22 locali (le 3 in Italia).

Sospeso in Argentina rientro connazionali

Il presidente argentino Alberto Fernandez ha annunciato che il rientro in Patria di migliaia di connazionali che si trovano all’estero «è per il momento sospeso» a tempo indeterminato, ed aggiunto che «si cercherà solo di riportare a casa gli argentini over 65», che sono i più vulnerabili nella pandemia di coronavirus.

La popolazione argentina è in un periodo di quarantena obbligatoria fino alla fine del mese, ma gli esperti ipotizzano una sua possibile estensione in aprile. Finora il bilancio della pandemia è di 387 contagiati e otto morti.

In una intervista ieri sera con la tv Telefè, Fernandez ha spiegato che questa misura resterà in vigore fino a quando «la pandemia non sarà gestibile». Il capo dello Stato ha aggiunto di avere «dato istruzioni al ministro degli Esteri Felipe Sola «di disporre un aiuto per quanti si trovano all’estero, fino a quando non saremo in grado di fare ordine in questa emergenza».

La misura vale, ha quindi chiarito, per porti, aeroporti e frontiere terrestri. Lo scalo internazionale di Ezeiza, ha infine detto Fernandez «Non è chiuso», ma semplicemente «non è operativo perchè non stiamo autorizzando i voli».



Venezuela con 106 casi, chiede stop a sanzioni

La vicepresidente esecutiva del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha annunciato ieri sera a Caracas che le autorità sanitarie locali hanno verificato l’esistenza di altri 15 nuovi casi di coronavirus che portano il totale nazionale dei pazienti a 106.

In una conferenza stampa, riferisce la tv 'all news' Telesur, Rodriguez ha segnalato che il governo si è confrontato per mettere a punto la strategia di contrasto del Covid-19 con le organizzazioni del sistema Onu presenti a Caracas.

La responsabile ha poi precisato che dei nuovi 15 contagiati, cinque sono nello Stato di Miranda, quattro in Aragua, due nel distretto della capitale, due in Zulia e uno rispettivamente in Bolivar e a Los Roques, sollecitando inoltre la popolazione a mantenersi nella quarantena sociale e collettiva disposta dal governo.

Rodriguez è quindi tornata a rivolgere ancora una volta un appello alla comunità internazionale per la sospensione, per ragioni umanitarie, delle sanzioni unilaterali imposte al Venezuela. «Abbiamo inviato comunicazioni - ha rivelato - a 12 governi affinchè, di fronte a questa emergenza, siano liberati i conti bloccati in 28 diverse banche».

Infine la responsabile ha ringraziato l’aiuto fornito da Cina e Russia in questa situazione, indicando che oggi atterrerà un aereo con aiuti cinesi, mentre un altro arriverà nei prossimi due o tre giorni.

Bolivia, decretata emergenza sanitaria

La presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, ha dichiarato ieri sera uno stato di emergenza sanitaria che entra in vigore oggi su tutto il territorio nazionale. Lo riferisce il portale di notizie Erbol.

La misura, ha indicato Anez, motivata dal poco rispetto da parte della popolazione della quarantena disposta dalle autorità sanitarie, rimarrà in vigore fino al prossimo 15 aprile. Ieri sera erano stati ufficializzati sette nuovi contagi, con un totale generale salito a quota 39.

La più severa delle misure previste dal provvedimento riguarda che i boliviani, fra i 18 ed i 65 anni, potranno uscire di casa una volta la settimana, da lunedì a venerdì e fra le 8 e le 12, per provvedere agli acquisti dei generi di prima necessità, alimentari e medicine, in una rotazione regolata dall’ultimo numero del documento di identità. Sabato e domenica sarà invece proibita ogni uscita da casa.

L’emergenza prevede anche lo stop alla circolazione dei veicoli pubblici e privati, con l’eccezione di quelli delle forze di sicurezza e della sanità, ed un inasprimento delle multe per i trasgressori.