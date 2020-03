© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - "Questo è il momento dell'unità nazionale, il momento in cui tutti dobbiamo lavorare per il bene comune di tutti i cittadini: lo deve fare la maggioranza e lo deve fare l'opposizione per uscire dal tunnel dell'emergenza". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, intervenuto questa mattina su Rtl 102,5 dove, a proposito della seduta della Camera ha commentato: "Ieri i toni sono stati pacati".