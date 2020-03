© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 26 MAR - Il presidente venezuelano Nicolas Maduro è stato incriminato negli Usa con accuse di traffico di droga dopo un'inchiesta delle autorità federali a Washington, New York e in Florida. Lo scrive il New York Times, aggiungendo che le imputazioni saranno annunciate a breve in un briefing del Dipartimento di Giustizia.