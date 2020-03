© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAR - Folla alla Posta per ritirare la pensione. Lo segnala Ivo Poggiani, presidente della Terza Municipalità di Napoli, che su Fb ha pubblicato delle foto in cui si vedono persone in fila, davanti all'ufficio di corso Amedeo di Savoia, in attesa delle pensioni. "Poste italiane - scrive - chiude in città decine di sportelli e queste sono le conseguenze". All'esterno la Polizia Locale sta controllando la fila e distribuendo i numeri per poter entrare. "Sono in due - dice al telefono - uno controlla la fila e consegna i numeri, l'altro si accerta che entrino in base al turno". Altri due uffici della terza Municipalità sono chiusi. "Quello aperto, in corso Amedeo di Savoia, sta lavorando con 3 impiegati su 6 - afferma - quindi entrano in 3 alla volta. Pure questo è un problema". Malgrado davanti all'ufficio ci sia spazio, spiega, "la gente è tanta". "Sono soprattutto anziani, i più fragili". "Capisco le esigenze delle Poste - conclude - ma almeno nei giorni di ritiro bisognava rimanere aperti". (ANSA).