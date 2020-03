Azzolina, da prof lavoro titanico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) ROMA, 27 MAR - "Didattica a distanza non è solo trasmettere conoscenze, gli insegnanti sono punti di riferimento eccezionali, stanno facendo un lavoro titanico, soprattutto in territori come Bergamo e in tutta la Lombardia, nel Veneto in Emilia Romagna, gli insegnanti stanno vicini agli studenti dando loro conforto. La scuola è un presidio dello stato, rappresenta in molti momenti la parte più sana della giornata. I ragazzi riacquistano il sorriso, la didattica a distanza rappresenta per ora soprattutto questo". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina a La Vita in Diretta.