Borrell, solidarietà a Ue con i fatti

(ANSA) - BRUXELLES, 27 MAR - "L'Unione europea ha un ruolo nel fare tutto il possibile per affrontare questa crisi e le sue conseguenze. E' questo il momento di dimostrare che la solidarietà europea e globale hanno un significato. La solidarietà non può essere solo una parola che viene usata senza impegno, deve essere provata con i fatti". Così l'Alto rappresentante dell'Ue, lo spagnolo Josep Borrell, in una dichiarazione pubblicata sul suo profilo Twitter, all'indomani della videoconferenza dei 27 leader.