Campidoglio vara 'Segnala assembramento'

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Il Campidoglio invita i cittadini a segnalare assembramenti "in contrasto con le regole dell'emergenza sanitaria". E per questo dedica una parte del suo portale istituzionale, ovvero del Sistema Unico di Segnalazione. L'iniziativa è pubblicizzata da ieri sui social: agli utenti viene spiegato come con 5 passaggi si può diventare 'informatori' "segnalando direttamente all'Autorità competente assembramenti che ritieni in contrasto con l'emergenza sanitaria". Per prima cosa, informano i profili social del Campidoglio, bisogna collegarsi al portale istituzionale, identificarsi tramite Spid o credenziali rilasciate da Roma Capitale, selezionare la voce "assembramenti", compilare tutti i campi ed inviare l'informazione.