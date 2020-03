© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, nel corso della cabina di regia con le opposizioni ha annunciato che il premier Giuseppe Conte incontrerà nella prossima settima i leader politici delle forze di opposizione: Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani per rapportarsi direttamente sulle misure discusse in queste ore al tavolo tecnico con i capigruppo di opposizione.