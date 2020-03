Harry e Meghan, nuova casa a Los Angeles

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 27 MAR - Harry e Meghan cambiano di nuovo casa. La coppia si è infatti trasferita a Los Angeles dopo aver lasciato la dimora sull'isola di Vancouver in Canada. Los Angeles è la città natale di Meghan ed è dove anche vive la madre Doria Ragland, che lavora come assistente sociale e istruttrice di yoga. La decisione di trasferirsi negli Stati Uniti è avvenuta nonostante le voci di mesi fa che la coppia non avrebbe considerato il paese finche' Trump è presidente. Tuttavia Meghan è stata ingaggiata dalla Disney, che ha il suo quartier generale nell'aerea di Los Angeles. Libera da impegni reali, l'attrice torna sullo scherzo ma questa volta in una nuova veste, è la voce narrante del documentario 'Elephants' che sarà in onda su Disney+, la nuova piattaforma di streaming della casa di Topolino, dal prossimo tre aprile.