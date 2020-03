Il maltempo concede una tregua nel weekend, ma da lunedì torna la neve

Breve tregua per il maltempo nel weekend. Da lunedì sono infatti attese due nuove perturbazioni che porteranno un nuovo peggioramento del tempo, con un marcato calo delle temperature al Nord dove non è escluso il ritorno della neve fino a quote molto basse. Secondo le previsioni dei meteorologi di Meteo Expert-Meteo.it, l’intensa perturbazione centrata sul Mar Tirreno andrà attenuandosi nel corso dei prossimi due giorni concentrando la propria azione soprattutto sulle regioni del medio Adriatico e su quelle meridionali, ma con precipitazioni sempre meno intense e diffuse, fino ad allontanarsi definitivamente nella giornata di domenica. L’aria più mite, che andrà a sostituire quella fredda attualmente presente, precisano i meteorologi di Meteo Expert, contribuirà a riportare entro sabato le temperature nella norma dopo l’attuale fase di tempo invernale. Tuttavia, notano, la tregua sarà piuttosto breve; infatti, in assenza di un solido campo di alta pressione la situazione è destinata a rimanere piuttosto dinamica. Già dalla fine della giornata di domenica altre due perturbazioni si muoveranno verso le nostre regioni - affermano i meteorologi di Meteo Expert - determinando un nuovo peggioramento del tempo: un primo sistema nuvoloso, proveniente dal Mediterraneo occidentale, raggiungerà la Sardegna spostandosi su gran parte del Centro-Sud all’inizio della prossima settimana, mentre un fronte freddo in discesa dall’Europa centrale investirà le regioni settentrionali già a partire da lunedì: l’aria fredda ad esso associata causerà un marcato calo delle temperature al Nord dove non è escluso il ritorno della neve fino a quote molto basse».

