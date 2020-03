Autorizzati in Italia gli anti-malarici (e non solo). Nuovi casi a Codogno dopo la riapertura della zona rossa. Altri due medici morti: salgono a 43

Autorizzati in Italia i farmaci antimalarici a base di clorochina e idrossiclorochina: sono a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale per il trattamento dei pazienti affetti da infezione da Sars-CoV2. Si legge nella Gazzetta Ufficiale. Autorizzate inoltre per lo stesso uso le combinazioni dei farmaci anti-Aids lopinavir/ritonavir, danuravir/cobicistat, darunavir, ritonavir, anche queste a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale.

La riapertura dell'area ex protetta di Codogno (Lodi), dove, è stata scoperto oltre un mese fa il primo contagiato da coronavirus, avrebbe causato invece nuovi casi di positività a Covid -19.

Lo scrivo il Corriere della Sera secondo il quale dopo le settimane di progressivo calo del trend , arrivato anche a toccare l'uno per cento, negli ultimi giorni il trend è in risalita.

«Abbiamo sei positivi in ​​più - spiega Francesco Passerini, sindaco di Codogno e presidente della Provincia di Lodi - Nelle ultime giornate eravamo fermi in 268 casi. Un segnale che i divieti introdotti con la zona rossa ha funzionato.

Altri due medici morti per l'epidemia di Covid-19: sono, si apprende dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), il dottor Dino Pesce di Genova e la dottoressa Anna Maria Focarete, consigliere provinciale della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg) di Lecco. Il totale dei decessi tra i camici bianchi sale così a 43.

Intanto, la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, intervenendo a 'Circo Massimo', ha dichiarato: «ci saranno tutte le risorse necessarie e già nel primo provvedimento da 25 miliardi di euro, 11 erano sul tema lavoro. Lo stanziamento per il prossimo decreto sarà almeno della stessa cifra con una attenzione a tutti i lavoratori. Nel 'Cura Italia' c'è la norma che ferma i licenziamenti. Tuteliamo lavoratori dipendenti e imprese con ammortizza tori sociali, indennizzi per gli stagionali, le partite Iva, gli autonomi" aggiunge.



Cina, 54 casi importati e uno interno

I casi di coronavirus registrati giovedì in Cina sono stati 55, di cui 54 importati e uno interno nello Zhejiang . 5 nuovi decessi tutti nell'Hubei , provincia epicentro della pandemia, e 49 nuovi casi sospetti. Le infezioni sono salite a 81.340, di cui 3.460 pazienti in cura, 3.292 decessi e 74.588 dimessi dagli ospedali, che valgono un tasso di guarigione al 91,69%. Contro il contagio di ritorno, Pechino ha Annunciato ieri lo smettere dei Visti Agli stranieri e un drastico taglio dei Flights Internazionali.



Corea del Sud, 91 Nuovi Casi e 13 importati

La Corea del Sud ha Registrato 91 Nuovi Casi di coronavirus alla fine di giovedì, in calo sui 104 del giorno precedente: le infezioni totali, ha riferito il Korea Centers for Disease Control and Prevention ( Kcdc ), sono salite a 9.332, contro decessi a 139 (+8). Sono 13 i contagi importati, per 144 totali, costituendo la minaccia di un'ondata di ritorno. A tal proposito, le autorità sanitarie locali hanno disposto la quarantena obbligatoria agli arrivi da Europa e Usa, mentre ai passeggeri con più di 37,5 gradi di febbre sarà negato l'imbarco.

Russia, da domani chiuso bar e ristoranti

Il governo russo ha ordinato la chiusura di tutti i bar e ristoranti nel Paese a partire da domani per contenere la diffusione del coronavirus . Lo ha annunciato il governo di Mosca. La disposizione è contenuta nell'ultimo decreto diretto dal primo ministro russo Mikhail Mishustin . I servizi di consegna a domicilio devono invece continuare a lavorare. Il premier ha inoltre organizzato la sospensione delle attività, dal 28 marzo al 1 giugno, dalle piste da sci e dalle strutture ricreative di massa (come resort e centri termali) in tutto il territorio della Federazione Russa. Lo segnala Interfax .



Venezuela: Maduro respinge accusare Usa 'volgari e miserabili'

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha respinto l'accusa «estremamente estremiste, volgari e miserabili» rivolte ieri dal governo degli Stati Uniti e altri 13 persone del suo governo riguardanti il ​​narcotraffico, riciclaggio e Terrorismo.

«Hanno lanciato accuse false - ha ancora detto - e come cowboy razzisti del secolo 19 / o hanno pubblicato una taglia sulla testa di rivoluzionari come noi disposti a dare battaglia in tutti i campi».

In un discorso pronunciato dal palazzo presidenziale, Maduro ha poi sostenuto il presidente Donald Trump ha agito come «un ricattatore delle mafie newyorchine che lui ha diretto »e attraverso cui, ha assicurato, ha costruito la sua fortuna.

Il leader del chavista ha quindi aggiunto Che «si Tratta di un atto di pazzia, Che danneggia colui Che Vuole tariffa Danno, perchè - ha spiegato - se C'è Qualcuno Che risulta danneggiato da this Azione E LO STESSO Governo da lui presieduto, perchè noi abbiamo il morale alto per la lotta al narcotraffico che realizziamo da quando abbiamo allontanato la Dea »dal Venezuela.

Maduro ha quindi evocato il progetto di «colpo di stato" guidato da (ex ufficiale venezuelano) Cliver Alcala Cordones che, «è finanziato dalla Dea e dietro il quale vi sono (il presidente colombiano) Ivan Duque e gli Usa ». Lo stesso Alcala , ha quindi detto, ha confermato ieri con le sue parole il coinvolgimento del (leader dell'opposizione) Juan Guaido , nell'acquisto di un quantitativo di armi che dovevano essere usati per un piano di uccisioni di alti regolamenti stabiliti in Venezuela.

Sudafrica, esercito in strada per inizio blocco

Con l’impiego di esercito e polizia a pattugliare le strade, il Sudafrica come previsto è entrato dalla mezzanotte in un blocco totale di tre settimane al fine di arginare la diffusione del coronavirus. Lo segnala il sito della Bbc.

Nel Paese dell’Africa australe da 57 milioni di abitanti e fra le massime economie del continente nero saranno banditi i movimenti non-essenziali: resteranno aperti i negozi di alimentari che però non potranno vendere alcol, e saranno interdette anche le passeggiate con il cane e il jogging. Le sanzioni vanno da pesanti multe a sei mesi di carcere.

Ieri sono si sono viste lunghe code ai supermercati e alle stazioni dei bus diretti in una zona rurali dove gli abitanti delle città intendono passare il confinamento.

Dichiarare senza dichiarare decessi, il Sudafrica finora ha registrato 927 casi di coronavirus , la cifra più alta in Africa che peraltro ha Paesi più popolosi come Nigeria (190 milioni di abitanti, dato 2017), Etiopia (105), Egitto (97) e Congo (81).

Il presidente Cyril Ramaphosa , a causa dell'aumento esponenziale dei casi, ha però ordinato il confinamento «per prevenire una catastrofe umana di proporzioni enormi».