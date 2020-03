© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 27 MAR - Il coronavirus dilaga nel governo britannico colpendo dopo Boris Johnson un'altra figura chiave nell'emergenza: il ministro della Sanità, Matt Hancock, che ha confermato in prima persona di essere a sua volta risultato positivo al test e di avere al momento "sintomi lievi". Hancock è ora in auto-isolamento, come ha fatto sapere.