Bosnia: Ratko Mladic operato a intestino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - BELGRADO, 3 MAR - Ratko Mladic, l'ex capo militare dei serbi di Bosnia condannato in primo grado all'ergastolo per il genocidio di Srebrenica, crimini di guerra e contro l'umanita', è stato sottoposto stamane a un intervento chirurgico all'intestino in Olanda, dove è detenuto nel carcere di Scheveningen, preso l'Aja. Ne ha dato notizia l'agenzia Tanjug, citando il figlio dell'ex generale. "Con sorpresa della nostra famglia, Ratko Mladic stamane è stato operato. Ci hanno comunicato che l'intervento si è concluso e che si è svegliato", ha detto alla Tanjug il figlio di Mladic, Darko. Da tempo le condizioni di Ratko Mladic, che ha 78 anni, sono molto precarie, con l'ex generale che soffre anche di problemi cardiaci e neurologici.