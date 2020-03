Incendio al palazzo di giustizia a Milano

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle 5.30 in Corso di Porta Vittoria, nel centro di Milano, per un incendio all’ultimo piano del Tribunale. Le fiamme si sono sviluppate in un archivio al settimo piano del palazzo. Da quanto è stato riferito, la cancelleria centrale dei gip è stata completamente distrutta nell’incendio. Sul posto anche il pm di Milano Alberto Nobili, a capo del pool antiterrorismo. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando nel palazzo e sono presenti numerose squadre anche con un’unità mobile per la protezione delle vie respiratorie. Sono al vaglio tutte le ipotesi, al momento nessuna la causa concreta.

Sul posto anche i carabinieri. Sono in corso le verifiche per accertare le cause dell’incendio. I vigili del fuoco sono intervenuti con 18 squadre. L’attività di Palazzo di Giustizia è peraltro ridotta ai servizi essenziali a causa dell’epidemia di coronavirus. Non ci sarebbero feriti.