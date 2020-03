Sala, da San Siro al metrò, nulla come prima

«In Lombardia, a differenza di Emilia e Veneto, si è puntato più sulle grandi infrastrutture ospedaliere, anche private, a scapito della rete sociosanitaria del territorio, consultori, medici di base. Sono proprio questi ultimi a denunciare le loro difficoltà. Stanno facendo una battaglia che va al di là delle loro forze senza strumenti adeguati. Dopodichè io mi confronto e lavoro con Fontana ogni giorno. Ci manca solo che ci litighi! Non l’ho fatto e non lo farò». E’ quanto afferma, in una intervista al Corriere della Sera, il sindaco di Milano, Beppe Sala, che apre alle limitazioni sulla privacy purchè «temporanee», fino all’invito: «Sperimentiamo qui il tracciamento digitale».

«Milano - spiega Sala - ha il dovere per sè stessa e per il sistema sanitario di resistere. La guerra non è affatto finita, però permettetemi di dire che i milanesi si stanno comportando bene e di questo li ringrazio. Da parte mia sto cominciando a pensare come sarà la ripartenza. Lo so bene che è prematuro e che mi espongo alle critiche, ma ritengo che sia fondamentale essere preparati e non improvvisare. Partendo da un dato difficilmente contestabile: non esisterà un giorno «uno» in cui andremo tutti in piazza con la fanfara al grido «ripartiamo». Sarà una ripartenza - sottolinea - graduale che non esclude stop and go».

«Lavoro su tre grandi capitoli - spiega - . Il primo: va modificato il sistema delle infrastrutture. In primis penso ai trasporti e la mobilità perchè cambierà il nostro modo di muoverci. Ma penso anche alle infrastrutture digitali perchè questa emergenza ci ha insegnato che la fame di banda larga è enorme. Ne sto già parlando con i grandi operatori. Il secondo: va fatto un piano per gli spazi di grande concentrazione, dallo stadio ai cinema». «Pensiamo a San Siro - aggiunge -. Non è solo il fatto di essere seduti uno di fianco all’altro, ma penso ai grandi assembramenti all’ingresso per i controlli». «Niente - sottolinea quindi - sarà come prima, ma vedremo se qualcosa diventerà meglio di prima». Il terzo capitolo è sulla ripartenza dell’economia: «Le grandi aziende baderanno al loro destino, certamente io garantirò dialogo e supporto, ma da sindaco dovrò lavorare molto sulle piccole iniziative economiche e culturali. Questi sono i capisaldi della ripresa. Dopo, solo dopo, si potrà pensare al resto».

