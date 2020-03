Anci Umbria, più responsabilità sindaci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NARNI (TERNI), 29 MAR - "Non esistono sindaci del Pd, della Lega o del M5s. Esistono 'i sindaci' che sono stati chiamati a caricarsi sulle spalle un pezzo in più di responsabilità. Lo faremo al meglio con le risorse che ci sono state messe a diposizione": lo ha sottolineato Francesco De Rebotti, presidente di Anci Umbria e sindaco di Narni (Pd). Il quale in un'intervista alla TgR regionale ha ricordato il richiamo allo spirito dell'unità nazionale da parte del presidente della Repubblica. "Noi - ha detto De Rebotti - intendiamo operare come indicato dal Capo dello Stato. Opereremo per soddisfare le domande soprattutto dei soggetti più in difficoltà. Con un unico obiettivo, permettere loro di fare la spesa in attesa che gli altri strumenti abbiano il tempo di diventare operativi".