Bassetti, pregare per fratelli colpiti

(ANSA) - PERUGIA, 29 MAR - Ha richiamato l'immagine del Papa in piazza San Pietro, il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia nella messa celebrata in una vuota cattedrale. "Affaticato, non solo dagli anni, ma anche dai drammi, che il Signore ha voluto caricare sulle sue spalle, che poi sono anche i nostri drammi e le croci di tutta l'umanità. Come non continuare a pensare e a pregare per tutti i fratelli colpiti da questo nemico, invisibile, ma che appare anche al momento invincibile?" le parole del porporato. "Tutti i giorni - ha detto il cardinale Bassetti - siamo spettatori di episodi di vero eroismo: dice Gesù 'non c'è amore più grande di dare la vita per le persone che si amano...'. E come non ricordare le migliaia di persone che il Signore ha chiamato a sé da questa vita?". Al termine della celebrazione l'arcivescovo si è recato davanti all'immagine della Madonna delle Graziee ha recitato la sua preghiera di affidamento alla Beata Vergine Maria dell'intera comunità diocesana.