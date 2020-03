© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 29 MAR - Angela Merkel 'rimbalza' nei sondaggi elettorali: dopo lunghi mesi di declino e in vista dell'annunciata uscita di scena per il 2021, senza per ora un chiaro erede alla guida della Cdu, il modo in cui sta gestendo la crisi del coronavirus ha riportato il suo gradimento fra il 32 e il 35%, dicono i sondaggi. "Merkel è tornata", è il titolo di un editoriale sul sito dell'emittente Ntv, secondo cui la leader Cdu ha "ripreso il controllo".