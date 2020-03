Covid-19:compie 100 anni, festa virtuale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PALERMO, 29 MAR - Ha compiuto 100 anni una delle pazienti ricoverate al Covid Hospital del Policlinico "G. Martino" di Messina, affetta da coronavirus. Il personale del padiglione H ha organizzato, usando i tablet donati da un'azienda e messi a disposizione dei pazienti, una videochiamata affinché la signora ricevesse gli auguri dai propri familiari. Il figlio, la nuora e i nipoti si sono virtualmente stretti attorno alla donna in un momento di grande emozione anche per il personale del reparto. La paziente, nata a Capizzi, era una degli ospiti della casa di riposo "Come d'incanto", da dove domenica scorsa è stata trasferita in ospedale. "La signora - afferma il direttore generale dell'azienda ospedaliera Giuseppe Laganga - rappresenta il simbolo dei nostri sforzi per contrastare l'epidemia. Una battaglia in cui non intendiamo lasciare indietro nessuno, nella quale non vogliamo nemmeno prendere in considerazione ipotesi, come quella secondo cui dovremmo essere costretti a scegliere chi salvare e chi no".