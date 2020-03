Filippine: esplode aeroambulanza,8 morti

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Un aereo utilizzato per assistenza medica è esploso oggi in fase di decollo dall'aeroporto di Manila con destinazione Tokyo. Lo riferisce la televisione giapponese Nhk, aggiungendo che nella sciagura sono morte otto persone, tra equipaggio, personale medico e un paziente che veniva trasportato. Il sito del giornale Manila Bulletin riferisce che non ci sono superstiti tra le otto persone che erano a bordo dell'aereo, noleggiato dalla Lion Air. Secondo fonti ufficiose si tratterebbe di un paziente di cittadinanza canadese, la sua compagna filippino-americana e sei cittadini filippini: quattro membri dell'equipaggio, un medico e un infermiere. Secondo i testimoni l'aereo, in partenza dall'aeroporto internazionale Ninoy Aquino di Manila e diretto all'aeroporto Haneda di Tokyo, si è trasformato in una palla di fuoco alla fine della pista, nel momento in cui si sarebbe dovuto staccare dal suolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA