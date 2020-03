Mons.Delpini, impressiona numero morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - E' una Pasqua "segnata dal drammatico impatto della pandemia" quella che si avvicina e in questa occasione l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha voluto inviare un messaggio di speranza alla Diocesi. Un messaggio di speranza che non nasconde le difficoltà del momento, anzi proprio da queste parte. "Non pensavamo che la morte fosse così vicina - ha scritto Delpini -. Io non so quante siano le persone che muoiono a Milano nei tempi 'normali'. Adesso però i numeri impressionano, anche perché tra quei numeri c'è sempre qualcuno che conosco". "Quando irrompe il nemico che blocca tutto, che paralizza la città, che entra in casa con quella febbre che non vuol passare, allora - ha aggiunto - le certezze vacillano, e il verdetto del termometro diventa più importante dell'indice della Borsa".