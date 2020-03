Oltre 30 mila morti nel mondo. Trump rinuncia alla quarantena per New York. Il Papa: oggi sia la domenica del pianto

Nel mondo le persone ufficialmente decedute a causa del coronavirus hanno oltrepassato le 30.000, un terzo delle quali nella sola Italia, arrivando a 30.848, secondo il conteggio aggiornato della Johns Hopkins University, che piazza la cifra globale dei contagi accertati a quasi 665.000, con in testa gli Stati Uniti (124.665). Il contatore dell’università americana piazza il numero globale di guariti a oltre 140.200, 12.384 dei quali in Italia, seconda in questa classifica dopo la Cina (oltre 75.500 guariti).

Usa, oltre 2.000 morti. Trump rinuncia alla quarantena per Ny

Donald Trump abbandona l’idea di mettere in quarantena gli Stati di New York, New Jersey e Connecticut, e opta per dei travel advisory per dissuadere i viaggi e gli spostamenti nei e dai tre Stati, senza però chiuderne i confini. Si tratta di fatto di limitazioni con le quali il presidente americano punta a contenere la diffusione del coronavirus negli Stati Uniti, dove ormai si contano più di 120.000 casi. I morti negli States sono invece raddoppiati in due giorni, superando quota 2.000.

«Una quarantena non sarà necessaria» per New York, New Jersey e Connecticut, twitta Trump dopo che l’ipotesi da lui stesso ventilata aveva suscitato violente critiche. La parole più dure sono arrivate dal governatore dello Stato di New York. Una quarantena sarebbe una «dichiarazione federale di guerra agli Stati», ha tuonato Andrew Cuomo, definendo «probabilmente non legale» una sua imposizione. Una quarantena - ha avvertito - avrebbe delle pesanti ripercussioni sui mercati finanziari e su quella economia che Trump vuole riaprire per Pasqua. Cuomo poi si è scagliato anche contro lo Stato di Rhode Island, a nord di New York, dove al momento la polizia e la guardia nazionale sono a caccia dei newyorkesi che lì hanno trovato rifugio nello stato. Il governatore di New York dice senza mezzi termini di essere disposto a fare causa a Rhode Island se non cambierà la sua politica.

L’emergenza coronavirus intanto dilaga anche nel resto degli Stati Uniti, con nuovi focolai in Michigan e in Illinois, dove è morto un bimbo di meno di un anno. Si tratta di un caso raro, il primo negli Stati Uniti, che preoccupa le autorità che hanno avviato delle indagine per capire cosa sia accaduto. In Michigan la realtà è particolarmente difficile a Detroit, dove il sindaco Mike Duggan ha lanciato un nuovo appello a restare in casa. Termometro di una situazione che peggiora nella capitale dell’auto mondiale è la cancellazione del Salone dell’Auto: secondo quanto riportato dal Detroit Free Press, l’edizione 2020, in calendario a giugno, non si terrà perchè il centro destinato a ospitare l’evento annuale sarà trasformato in un ospedale da campo almeno per sei mesi.

Il Papa dedica la giornata di oggi a tutte le persone che stanno piangendo a causa della pandemia e ha invitato: «Oggi sia per tutti noi la domenica del pianto». «Penso a tanta gente - ha detto il Papa nella messa a Santa Marta - che piange, gente isolata, gente in quarantena, gli anziani soli, gente ricoverata, le persone nelle terapie, i genitori che vedono che non c'è lo stipendio e non ce la faranno a dare da mangiare ai figli».

In arrivo 4,3 miliardi per i Comuni

Un dpcm che dispone 4,3 miliardi a valere sul fondo di solidarietà dei Comuni, più 400 milioni vincolati per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa, annuncia il premier Conte, che sottolinea: «Sappiamo che in tanti soffrono ma lo Stato c'è». Gualtieri spiega che il bonus di 600 euro per chi non ha fonte di reddito sarà reso rapido e fruibile dal primo aprile. Firmato il decreto con le modalità di attribuzione del fondo per i professionisti e autonomi, l’indennizzo è di 600 euro per marzo. Lamorgese avverte: «Non tollereremo azioni illegali».