Salta il Salone dell'Auto di Detroit, l'area ospiterà un ospedale da campo

Il Salone Internazionale dell’Auto di Detroit (NAIAS) in programma per il prossimo giugno è stato annullato. L’area del TCF Center, dove si sarebbe dovuto tenere lo show, sarà occupata per circa sei mesi un ospedale da campo per i malati di coronavirus. La notizia è riportata dal Detroit Free Press, ma nè il sito web nè i profili social ufficiali del Salone riportano ancora la notizia.

Secondo il quotidiano online, che cita un’informativa inviata agli sponsor, il Salone si terrà nel giugno del 2021. «La salute e il benessere dei cittadini di Detroit e del Michigan - avrebbe scritto, secondo il documento, il direttore esecutivo del NAIAS Rod Alberts - sono di primaria importanza. Il TCF Center è il luogo ideale per impiantare l’ospedale da campo, in questo momento critico e senza precedenti». Al momento i funzionari del Salone hanno preferito non commentare la notizia.

Lo show del 2021, che aveva già subito uno spostamento da gennaio a giugno con l’obiettivo di offrire ai visitatori eventi all’aperto lungo il fiume, test drive, dimostrazioni di auto a guida autonoma e altre novità tecnologiche, includerà anche tutti gli eventi previsti per quest’anno. Pochi giorni prima dell’evento, si sarebbe tenuto nel centro della città Motor Bella, uno street-show caratterizzato dalla presenza di auto storiche italiane e inglesi.

La Detroit Auto Dealers Association aveva spostato lo spettacolo dal tradizionale periodo di metà inverno all’inizio dell’estate per sfruttare al meglio il centro di Detroit e rinnovare la kermesse offrendo un ampio bouquet di iniziative dal vivo per Case e visitatori. Obiettivo dichiarato era contrastare il dilagante dominio di Internet sia negli acquisti sia come fonte 'freddà di informazione.

La cancellazione del Salone dell’Auto di Detroit infligge anche un duro colpo all’economia della regione. Lo show ogni anno è visitato dal circa 800mila spettatori, cui si aggiungono migliaia di addetti ai lavori da tutto il mondo, dai vertici delle Case automobilistiche ai fornitori, dai tecnici ai giornalisti di settore, con un notevole ritorno economico per la zona.

Il Salone dell’Auto di Detroit avrebbe preso l’abbrivio con Motor Bella dal 5 al 7 giugno, per proseguire con le giornate dedicate a stampa e industria (9-11 giugno), l’anteprima per le charity de 12 giugno e infine con l’apertura al pubblico dal 13 al 20 giugno. La pandemia di Coronavirus, però, non ha permesso la realizzazione del progetto.