Bolsonaro passeggia contro l'isolamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - SAN PAOLO, 30 MAR - Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è uscito a passeggiare domenica a Brasilia, percorrendo vari punti della capitale, dove ha incontrato decine di persone con le quali ha scattato selfie e scambiato saluti, in palese violazione delle norme di isolamento sociale ribadite il giorno prima dal suo ministro della Sanità, Luiz Henrique Mandetta. Alcuni momenti della passeggiata di Bolsonaro - nella quale ha visitato l'Ospedale Militare di Brasilia e un forno della città, oltre a salutare un venditore stradale di spiedini e molti suoi simpatizzanti - sono stati ripresi in una serie di video, poi diffusi sui social del presidente. Due di questi video sono stati cancellati nelle ore seguenti da Twitter. "La gente deve riaprire i negozi e lavorare normalmente", diceva Bolsonaro in uno dei video cancellati, mentre in un altro lo si sente dire che il Brasile "sarà immunizzato qaundo il 60-70% della popolazione sarà contagiato" e che una cura contro il coronavirus "è già realtà".