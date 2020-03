D'Incà, riaprire ora è insulto a vittime

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "Siamo in una fase delicatissima in cui cedere alla tentazione di emozioni istintive, o a calcoli di natura diversa da quella scientifica, e chiedere la riapertura di aziende, scuole e uffici potrebbe rendere vano quello che finora è stato fatto. Sarebbe un insulto a tutti i nostri concittadini che hanno lottato fino alla fine ma non ce l'hanno fatta." Lo scrive su Fb il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Inca'. "Le decisioni dovranno essere prese in linea con l'andamento dei contagi, ascoltando responsabilmente le indicazioni della scienza", aggiunge.